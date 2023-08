Due rinforzi per il Napoli: Veiga in Italia per le visite, arriva anche Lindstrom

Il Napoli è pronto ad abbracciare Gabriel Veiga, ma lo spagnolo potrebbe non essere l'unico colpo di mercato firmato da De Laurentiis. Dopo l'esordio vincente a Frosinone (3-1, doppietta di Osimhen), gli azzurri hanno chiuso con il Celta Vigo per il talento classe 2001, un colpo da 36 milioni di euro bonus compresi. Da Vigo hanno annunciato le visite mediche fissate in Italia per il calciatore che nell'ultimo match del Celta non è stato schierato per precauzione. De Laurentiis però ha pronto un altro colpo offensivo: Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.