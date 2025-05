Il Napoli campione d'Italia è arrivato in Vaticano per l'udienza privata con Papa Leone XIV. Due pullman bianchi hanno fatto il loro ingresso dalla Porta del Perugino dopo che la squadra è arrivata a Roma con un treno alle 10, Conte e i suoi giocatori sono stati così accolti dal Pontefice: "Forse non volevate applaudire perché la stampa dice che io sono romanista - ha scherzato salutando gli azzurri -. Ma benvenuti, non tutto quello che dice la stampa è vero...".