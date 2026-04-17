De Bruyne giura amore al Napoli: KdB pronto a rimanere anche senza Conte

Era il 25 ottobre: da quel momento il belga è rimasto ai box per quasi 5 mesi saltando ben 28 partite. Da inizio marzo è tornato a disposizione e il Napoli ha cambiato marcia: 4 vittorie nelle ultime 5 prima della frenata contro il Parma che ha un po' spento le speranze di rimonta scudetto. De Bruyne però non si arrende: dopo aver conquistato tutto con il City, la volontà del belga è di vincere anche in Italia. "L'inizio della mia avventura è stato molto bello, poi però è arrivato l'infortunio.. Ma ora secondo me sto facendo bene e sono davvero felice", ha detto dopo l'1-1 del Tardini. E tutto fa pensare che il Napoli, infortuni permettendo, anche nella prossima stagione partirà con l'obiettivo di lottare per il tricolore.