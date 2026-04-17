De Bruyne giura amore al Napoli: KdB pronto a rimanere anche senza Conte
Il belga rispetterà l'accordo con gli azzurri fino a giugno del 2027 a prescindere da quello che deciderà di fare il tecnico salentino
Un'illusione. Kevin De Bruyne al Napoli in questa stagione è stato poco di più di un miraggio. Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il calcio italiano e con gli schemi di Antonio Conte che KDB ha dovuto alzare bandiera bianca per un brutto infortunio al bicipite femorale della coscia destra occorso in occasione del rigore calciato, e segnato, nel match contro l'Inter al Maradona.
Era il 25 ottobre: da quel momento il belga è rimasto ai box per quasi 5 mesi saltando ben 28 partite. Da inizio marzo è tornato a disposizione e il Napoli ha cambiato marcia: 4 vittorie nelle ultime 5 prima della frenata contro il Parma che ha un po' spento le speranze di rimonta scudetto. De Bruyne però non si arrende: dopo aver conquistato tutto con il City, la volontà del belga è di vincere anche in Italia. "L'inizio della mia avventura è stato molto bello, poi però è arrivato l'infortunio.. Ma ora secondo me sto facendo bene e sono davvero felice", ha detto dopo l'1-1 del Tardini. E tutto fa pensare che il Napoli, infortuni permettendo, anche nella prossima stagione partirà con l'obiettivo di lottare per il tricolore.
KDB dunque continuerà in azzurro anche nella prossima stagione. Il belga infatti è legato al Napoli fino a giugno 2027 e non ha intenzione di anticipare l'addio. Il legame con il mondo Napoli è cosi saldo che De Bruyne rimarrà a prescindere da quello che deciderà in estate Conte. Anche con l'eventuale addio di Antonio, Kevin non ha intenzione di lasciare il lavoro a metà, a maggior ragione ora che è a un passo da un traguardo importante come i 100 gol nei 5 top campionati. Al momento è a quota 99: la tripla cifra potrebbe arrivare già in questa coda di stagione, magari trovando il primo gol su azione in Serie A che ancora gli manca.