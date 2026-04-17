manovre azzurre

De Bruyne giura amore al Napoli: KdB pronto a rimanere anche senza Conte

Il belga rispetterà l'accordo con gli azzurri fino a giugno del 2027 a prescindere da quello che deciderà di fare il tecnico salentino

17 Apr 2026 - 11:48
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Un'illusione. Kevin De Bruyne al Napoli in questa stagione è stato poco di più di un miraggio. Nemmeno il tempo di prendere confidenza con il calcio italiano e con gli schemi di Antonio Conte che KDB ha dovuto alzare bandiera bianca per un brutto infortunio al bicipite femorale della coscia destra occorso in occasione del rigore calciato, e segnato, nel match contro l'Inter al Maradona. 

Era il 25 ottobre: da quel momento il belga è rimasto ai box per quasi 5 mesi saltando ben 28 partite. Da inizio marzo è tornato a disposizione e il Napoli ha cambiato marcia: 4 vittorie nelle ultime 5 prima della frenata contro il Parma che ha un po' spento le speranze di rimonta scudetto. De Bruyne però non si arrende: dopo aver conquistato tutto con il City, la volontà del belga è di vincere anche in Italia. "L'inizio della mia avventura è stato molto bello, poi però è arrivato l'infortunio.. Ma ora secondo me sto facendo bene e sono davvero felice", ha detto dopo l'1-1 del Tardini. E tutto fa pensare che il Napoli, infortuni permettendo, anche nella prossima stagione partirà con l'obiettivo di lottare per il tricolore.

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KDB dunque continuerà in azzurro anche nella prossima stagione. Il belga infatti è legato al Napoli fino a giugno 2027 e non ha intenzione di anticipare l'addio. Il legame con il mondo Napoli è cosi saldo che De Bruyne rimarrà a prescindere da quello che deciderà in estate Conte. Anche con l'eventuale addio di Antonio, Kevin non ha intenzione di lasciare il lavoro a metà, a maggior ragione ora che è a un passo da un traguardo importante come i 100 gol nei 5 top campionati. Al momento è a quota 99: la tripla cifra potrebbe arrivare già in questa coda di stagione, magari trovando il primo gol su azione in Serie A che ancora gli manca. 

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