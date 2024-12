Danilo-Napoli, il difensore verso la non convocazione in Supercoppa

Danilo e la Juventus più lontani, e quindi Danilo e il Napoli ancora più vicini. Secondo quello che trapela dalla Continassa, Thiago Motta non dovrebbe convocare (a meno di infortuni dell'ultima ora nel reparto difensivo) il brasiliano per la Supercoppa Italiana: un segnale in più che l'accordo tra bianconeri e azzurri per la cessione del difensore è molto vicina.