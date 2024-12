Juve, non solo Hancko e Antonio Silva: Giuntoli guarda anche in casa Barcellona

I preferiti di Giuntoli per la difesa in vista del mercato di gennaio ormai li conosciamo benissimo. Parliamo di Hancko e Antonio Silva per i quali le manovre sono già partite. Ma i due affari non si prospettano facilissimi. Da una parte il Feyenoord che è una bottega carissima, dall'altra la volontà del Benfica, almeno per ora, di non privarsi del centrale in prestito con diritto di riscatto. Posizioni legittime in un mercato che riserverà anche colpi di scena.