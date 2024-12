Dalla Turchia: Skriniar più vicino al Galatasaray

Milan Skriniar si avvicina a grandi passi al Galatasaray. Come riportato dal portale turco A Spor, il difensore slovacco passerà in prestito dal PSG sino a fine stagione con ingaggio interamente pagato dal Gala. L'ex Inter nelle scorse ore ha avuto contatti diretti con Icardi e Torreira, compagni di squadra ai tempi della Sampdoria, che l'hanno convinto della destinazione. Skriniar è nella lista dei difensori valutati dalla Juventus per gennaio (ma con Antonio Silva del Benfica in netto vantaggio).