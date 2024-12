Juve, a Lisbona scontro politico su Antonio Silva: "Scommettano su Gil Puche e Montero"

E non è tutto qui. Dopo aver sottolineato la possibile perdita per il Benfica con la cessione di Antonio Silva, Manteigas ha rincarato la dose prendendosela con Jorge Mendes, procuratore del difensore portoghese. "Chi è visto dalla dirigenza del Benfica come 'partner strategico' dovrebbe iniziare a rispettare la volontà del presidente quando ha annunciato pubblicamente, lo scorso novembre, che Antonio Silva non se ne andrà a gennaio - ha dichiarato riferendosi alle ultime uscite dell'agente sul futuro del calciatore -. Tanto meno per una concorrente diretta di Champions". "Non bisogna cedere al ricatto pubblico: i procuratori non guidano il progetto sportivo del Benfica", ha concluso il candidato alla presidenza del club. A Lisbona attorno ad Antonio Silva è iniziata una "battaglia politica".