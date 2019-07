Dalla Francia: "Napoli interessato a Fekir"

LA VOCE

Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui sfumasse James Rodriguez che, beninteso, continua a essere la prima scelta. Secondo quanto riferisce RMC Sport il club azzurro si sarebbe mosso da settimane e con discrezione per Nabil Fekir, accostato in questa sessione di mercato anche al Milan. Il 26enne, contratto in scadenza nel 2020, è in uscita dal Lione e si sarebbe già accordato con il Betis Siviglia. "James solo in prestito"

Tuttavia non risulta esserci ancora comunanza di vedute con l'OL per il trasferimento del trequartista. Fekir inoltre potrebbe essere allettato dall'idea di giocare in Serie A e soprattutto disputare la Champions League, cosa non possibile al Betis (la formazione spagnola è arrivata 14.a nella scorsa Liga). I partenopei non hanno fatto alcun passo ufficiale con il Lione, ormai rassegnatosi a questa dolorosa partenza: servirebbero 25-30 milioni. Il regista di questa operazione sarebbe Jorge Mendes: il portoghese è diventato da poco l'agente dello stesso Fekir e con De Laurentiis ha stretto un patto di ferro per convincere il Real ad abbassare le pretese su James. Il procuratore non vuole 'deludere' il numero uno della società campana e per questo si sta adoperando anche per il cosiddetto piano B.