Milan, contatti con l'entourage di Fekir: Suso nell'affare?

26/06/2019

Il Milan è seriamente piombato su Nabil Fekir, fantasista da sempre accostato ai top club europei ma blindato dal Lione con una valutazione monstre da 70 milioni di euro dal presidente Jean Michel Aulas. Ora però lo scenario è cambiato perchè il nazionale francese è in scadenza di contratto e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Per questo con una valutazione che s'è più che dimezzata attorno ai 30 milioni di euro sta diventando più di un'idea per i rossoneri. Contatti con l'entourage di Fekir sono in corso e il Milan starebbe valutando la possibilità di uno scambio con Suso al Lione.



I rossoneri spingono poi per Torreira dell'Arsenal offrendo un prestito biennale da almeno 7 milioni di euro con un diritto di riscatto a 30 bonus inclusi, una valutazione molto vicina a quei 40 milioni di euro rischiesti dai gunners per liberare l'uruguagio che nei piani dei londinesi verrebbe sostituito da Ceballos del Real Madrid.



Giornate cruciali anche sul fronte Kabak. Entro domenica scade la clausola da 15 milioni di euro per il difensore turco (seguito pure dal Bayern Monaco): i rossoneri decideranno se esercitarla o abbandonare la pista.