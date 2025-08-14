Conte chiede rinforzi: Manna lo accontenta con Elmas e Juanlu Sanchez

"Dobbiamo ancora completare la rosa". Le parole di Antonio Conte, pronunciate ieri in conferenza stampa a Castel di Sangro, risuonano ancora nel ritiro del Napoli e sono giunte forti e chiare fino alle orecchie della dirigenza partenopea. L'allenatore, evidentemente, non è ancora soddisfatto del mercato e lo ha detto chiaramente: "Siamo un cantiere aperto, ci servono più giocatori".