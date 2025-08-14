Logo SportMediaset
NAPOLI

Conte chiede rinforzi: Manna lo accontenta con Elmas e Juanlu Sanchez

L'allenatore partenopeo si è lamentato del mercato, il direttore sportivo accelera per completare la rosa: decisive le prossime ore per lo spagnolo e il macedone

14 Ago 2025 - 15:18

"Dobbiamo ancora completare la rosa". Le parole di Antonio Conte, pronunciate ieri in conferenza stampa a Castel di Sangro, risuonano ancora nel ritiro del Napoli e sono giunte forti e chiare fino alle orecchie della dirigenza partenopea. L'allenatore, evidentemente, non è ancora soddisfatto del mercato e lo ha detto chiaramente: "Siamo un cantiere aperto, ci servono più giocatori". 

Detto, fatto: così la dirigenza del Napoli, proprio nella giornata odierna, ha messo a segno l'accelerata per Juanlu Sanchez. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento dello spagnolo dal Siviglia: il giocatore ha già espresso da tempo la volontà di trasferirsi al Napoli mentre i due club stanno trattando sulle cifre, con l'offerta partenopea di 17 milioni al momento leggermente inferiore rispetto ai 20 chiesti dagli andalusi. Ma le due società potrebbero incontrarsi a metà strada, anche perchè l'altra squadra in corsa per Sanchez (il Wolverhampton) sembra essersi defilata dalla corsa.

Il 21enne difensore spagnolo non è l'unico nome si cui sta lavorando intensamente il direttore sportivo Manna. Tra oggi e domani dovrebbe infatti definirsi anche il ritorno di Elmas a Napoli: dopo aver lasciato il golfo nel 2024 direzione Lipsia, e aver riassaggiato la Serie A la scorsa stagione col Torino, il macedone è pronto a riabbracciare Castelvolturno. Sarebbe, Elmas, quell'esterno offensivo di cui è alla ricerca Conte: basterà ad accontentare Antonio?

