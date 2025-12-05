Ufficiale, Lingard lascia l'FC Seoul

Attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social, Jesse Lingard ha annunciato di aver lasciato l'FC Seoul. "Abbiamo concordato di comune accordo con la società che lascerò il club alla fine della stagione 2025, giocherò la mia ultima partita il 10 dicembre. Non è stata una decisione facile. Il mio periodo in Corea del Sud è stato incredibile: il calcio, l'atmosfera e la passione intorno a questo club sono stati di altissimo livello. Giocare a calcio qui è stata un'esperienza indimenticabile, che apprezzerò sempre", ha scritto l'ex Manchester United.