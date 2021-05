Conceição incontra De Laurentiis a Roma. Spalletti ancora bloccato

NAPOLI

Fondamentale la medizione di Jorge Mendes. Accordo per un biennale da 3,5 milioni a stagione

La strada che porta a Napoli dal Portogallo ha una tappa obbligata: Roma. Proprio nella Capitale, Sergio Conceição e Aurelio De Laurentiis avranno domani il primo faccia a faccia "stagionale". Il patron è sicuro di aver convinto l'allenatore del Porto a scegliere il Golfo per ritornare in Italia, in un campionato più competitivo e di livello rispetto a quello lusitano. Si parlerà di tutto, ovviamente, ma la mediazione di Jorge Mendes, che è anche agente di Rino Gattuso, è stata, in questo senso, davvero fondamentale.

La lista degli allenatori, potenziali, per i partenopei si è fatta via via lunga. Anzi... lunghissima. Anche perché la delusione forte per il mancato raggiungimento di un posto in Champions League è stata troppo grande.

C'è ancora Luciano Spalletti in cima a tutto, che è bloccato, ma attende segnali (c'era già un accordo per 3 milioni a stagione). Si era parlato anche di Simone Inzaghi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano. C'era anche l'idea di portare Massimiliano Allegri in azzurro, ma tutto è sempre rimasto a livello di rumor.

Per Conceição, la proposta che il patron dei partenopei porterà sul tavolo è di 3,5 milioni netti a stagione per due anni che peseranno per 10 lordi nel bilancio del club grazie al Decreto Crescita.