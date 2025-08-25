Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

© italyphotopress
Nelle prossime ore contatto tra Manna e i Red Devils per sistemare i dettagli dell'accordo
Napoli-Hojlund, ci siamo. Gli azzurri di Antonio Conte sono vicinissimi ad accogliere un nuovo attaccante in rosa, col danese del Manchester United che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei partenopei. Il danese ha raggiunto l'accordo con i Campioni d'Italia che hanno stabilito anche la formula dell'affare con gli inglesi. La trattativa è destinata ad andare in porto in prestito con obbligo di riscatto condizionato (gol, presenze e qualificazione in Champions League). L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno a quota 45 milioni di euro.
Rasmus Hojlund, quindi, dopo due stagioni è pronto a salutare l'Old Trafford direzione Maradona. La giornata decisiva, quella dell'accordo totale, dovrebbe essere quella di martedì quando Manna si aggiornerà con i Red Devils per sistemare tutti i dettagli dell'accordo. A seguire il classe 2003 sarà autorizzato a volare in Italia per le visite mediche di rito.
