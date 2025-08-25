Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Napoli-Hojlund, ci siamo. Gli azzurri di Antonio Conte sono vicinissimi ad accogliere un nuovo attaccante in rosa, col danese del Manchester United che è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dei partenopei. Il danese ha raggiunto l'accordo con i Campioni d'Italia che hanno stabilito anche la formula dell'affare con gli inglesi. La trattativa è destinata ad andare in porto in prestito con obbligo di riscatto condizionato (gol, presenze e qualificazione in Champions League). L'operazione dovrebbe aggirarsi intorno a quota 45 milioni di euro.