Bologna, Italiano: "Futuro? Incontrerò la società e poi saprete tutto"

02 Mag 2026 - 16:00

"Il mio futuro? Non c'è nulla da nascondere. Mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno aggiunti e sulle prospettive future". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della gara casalinga contro il Bologna. "Non ci sono segreti, dopo l'incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto".

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