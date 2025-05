Calciomercato Napoli: accelerata per De Bruyne, offerto un biennale da dieci milioni a stagione

In attesa di capire se sulla nuova maglia ci sarà il tricolore da appuntare al petto per la quarta volta nella propria storia, i tifosi del Napoli possono già iniziare a sognare per il futuro con il calciomercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti dato l'ok per accelerare la trattativa per vestire di azzurro Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga che a fine stagione saluterà il Manchester City a parametro zero. Quello che fino a qualche settimana fa sembrava solamente un sogno di mercato con il passare dei giorni si è trasformata in una trattativa vera e propria con tanto di offerta sul tavolo: biennale a dieci milioni di euro l'anno e opzione per un'ulteriore stagione quando lo stipendio si abbasserebbe leggermente.