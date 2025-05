De Bruyne: "Non giocherò il Mondiale per Club, nessuna pressione sul futuro"

Poi qualche considerazione sulla sua prossima sfida dopo l'avventura col Manchester City. "Quando hai vent’anni e prendi una decisione, è più facile - ha precisato De Bruyne, accostato di recente anche al Napoli per la prossima stagione -. Puoi trasferirti in un altro Paese e non è un problema, ma voglio prendere la decisione migliore che sia positiva per i miei figli, per mia moglie, per la scuola, per la vita, per tutte quelle cose su cui devi prenderti un minuto per riflettere". "Futuro in Europa o no? Dipende da tutti questi fattori. Non voglio essere messo sotto pressione da nessuno", ha concluso.