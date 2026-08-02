Vinicius incontra il Real, l'Arsenal alla finestra: futuro in bilico

02 Ago 2026 - 12:00
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© italyphotopress

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Vinicius Junior sta per rientrare a Madrid dopo la fine delle vacanze e secondo i media spagnoli non passeranno molte ore prima che il brasiliano di incontri con il Real per parlare del rinnovo del contratto, che scade nel 2027. Se non dovesse arrivare un accordo in tal senso, Vinicius potrebbe lasciare Madrid, anche se finora entrambe le parti l'intenzione è quella di arrivare alla firma.

La dirigenza del club merengue, sottolinea 'As', aspetta che Vinicius si esprima e, se è vero che non vuole rinnovare, vuole che lo dichiari apertamente in modo da poter mettere in moto gli ingranaggi del mercato. A quanto pare, il giocatore vorrebbe un ritocco economico, congruo, e sa che potrebbe non avere una risposta positiva.

Dell'attaccante brasiliano si sarebbe già interessato l'Arsenal, anche se gli agenti del negano qualsiasi accordo con la squadra di Premier League, che avrebbe peraltro la forza economica per portarlo a Londra.

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