"Questa volta non posso andare dove andrà Conte": le parole che Oriali smentisce

La Verità, in ogni caso, ha rilanciato l'ipotesi, già citata su questo sito, dell'approdo di Allegri sulla panchina del Napoli nel caso in cui Conte dovesse lasciarla vacante. De Laurentiis apprezza molto l'ex allenatore bianconero che, a differenza dell'attuale guida tecnica azzurra, non pone troppi problemi riguardo al mercato e sa adattarsi alla rosa a disposizione. Una forma di aziendalismo molto apprezzata dal massimo dirigente napoletano.