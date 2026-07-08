Inter, ufficiale Provedel. Il comunicato del club nerazzurro: "Da piccolo segnava..."

La pazienza è una delle grandi virtù di Ivan Provedel. Non è troppo impulsivo, non è frettoloso: ha preso il diploma al Liceo Scientifico, ha studiato pianoforte, ha un carattere resiliente. Non si scompone dopo la retrocessione con l’Empoli, né dopo il trasferimento alla Juve Stabia in Serie B. Proprio con i campani il suo nome esplode nel grande calcio in modo paradossale: non per una parata straordinaria, non per un titolo, ma per un gol segnato di testa allo scadere in una partita contro l’Ascoli nella stagione 2019/20. Uno di quei gol che segnava nelle giovanili, uno stacco di testa degno dei grandi attaccanti. Proprio al termine di quell’annata arriva la terza svolta del suo percorso: l’approdo allo Spezia e il ritorno in Serie A. Da lì, l’accelerata decisiva: costanza di rendimento, sicurezza e parate spettacolari lo consacrano come uno dei portieri più affidabili del campionato: un biglietto da visita che nel 2022 lo porta nella capitale, a difendere la porta della Lazio di Maurizio Sarri.