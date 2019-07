Napoli, un ospite speciale a Dimaro: atteso Mendes per l'affondo a James

Un ospite molto speciale nel ritiro del Napoli a Dimaro, Come riporta oggi il quotidiano sportivo di Madrid "As", in Val Di Sole si attende l'arrivo del procuratore portoghese Jorge Mendes per una cena non solo conviviale con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Dopo una veloce tappa milanese (dove dovrebbe andare in scena anche un summit con la dirigenza del Milan per provare a definire la questione Andrè Silva) l'agente di James Rodriguez salirà tra i monti del Trentino per affrontare il capitolo riguardante proprio il colombiano. James, cercato anche dall'Atletico Madrid, avrebbe già dato il proprio ok alla destinazione napoletana, ma per chiudere l'operazione serve lavorare sulla proposta per il Real Madrid.