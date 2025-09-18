Logo SportMediaset
Mercato
A breve l'ufficialità

Mourinho-Benfica: accordo raggiunto. Atteso nel pomeriggio per il primo allenamento

Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2027. Prende il posto di Bruno Lage

18 Set 2025 - 12:05

A distanza di qualche settimana dall'esonero al Fenerbahce, José Mourinho è pronto a tornare in panchina. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo Special One ha raggiunto un accordo con il Benfica, con cui ha firmato un contratto fino al 2027. Il tecnico è atteso questo pomeriggio al centro sportivo delle Aquile per dirigere il suo primo allenamento. Ieri Mourinho era tornato in patria dopo alcuni giorni trascorsi a Barcellona e ai giornalisti che lo hanno intercettato ha risposto: "Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte. Ho detto di sì". 

L'ex allenatore di Inter e Roma prende il posto di Bruno Lage, esonerato dal club dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag al debutto in Champions League. Al destino, si sa, piace scherzare, soprattutto nel calcio, visto che Mourinho era stato licenziato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione ai preliminari proprio contro il Benfica. Sul suo predecessore, lo Special One ha speso parole di stima: "Lo guardo con immenso rispetto e solidarietà, perché ho passato la stessa cosa non molto tempo fa. Quello che ho detto di lui, lo ripeto: è un grande allenatore che aveva un gruppo di giocatori importanti con cui mi sono congratulato. E loro sanno che non sono esattamente un grande esempio di fair play". Per il portoghese si tratta di un ritorno a casa: 25 anni fa iniziò la sua carriera da primo allenatore con le Aquile, un'avventura che si concluse dopo tre mesi con le dimissioni.

Non è mancata qualche frecciata lanciata al Fenerbahce, in particolare al presidente Ali Koç: "Ogni volta che ho lasciato un club, ho chiuso il capitolo senza rispondere alle provocazioni o incolpare qualcuno. Lui invece ha un modo di agire diverso. Ha parlato innumerevoli volte, ma non ha spiegato perché il giocatore che ci ha eliminato (Akturkoglu, ndr.) è stato acquistato solo dopo che ci ha eliminato". 

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

mourinho
benfica

