Mourinho-Benfica: accordo raggiunto. Atteso nel pomeriggio per il primo allenamento

L'ex allenatore di Inter e Roma prende il posto di Bruno Lage, esonerato dal club dopo la clamorosa rimonta subita dal Qarabag al debutto in Champions League. Al destino, si sa, piace scherzare, soprattutto nel calcio, visto che Mourinho era stato licenziato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione ai preliminari proprio contro il Benfica. Sul suo predecessore, lo Special One ha speso parole di stima: "Lo guardo con immenso rispetto e solidarietà, perché ho passato la stessa cosa non molto tempo fa. Quello che ho detto di lui, lo ripeto: è un grande allenatore che aveva un gruppo di giocatori importanti con cui mi sono congratulato. E loro sanno che non sono esattamente un grande esempio di fair play". Per il portoghese si tratta di un ritorno a casa: 25 anni fa iniziò la sua carriera da primo allenatore con le Aquile, un'avventura che si concluse dopo tre mesi con le dimissioni.