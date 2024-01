Morata: "Quest'estate sono stato vicino all'Inter, in Champions come una finale"

IL RETROSCENA

L'attaccante dell'Atletico ad 'As': "Con Marotta abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto"

© Getty Images "Sono stato vicino all'Inter, però ho parlato con Simeone e...". Dalle pagine del quotidiano spagnolo 'As' Alvaro Morata svela un retroscena del mercato estivo. "Marotta mi ha preso alla Juventus e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Fortunatamente avevo molte opzioni, ma quando ho parlato con l'allenatore, la decisione migliore è stata quella di rimanere all'Atletico". Ora si ritroverà l'Inter come avversaria nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League: "È una grande squadra. Sarà difficile, ma di sicuro non volevano giocare contro l'Atletico. Potrebbe benissimo essere una semifinale o addirittura una finale di Champions. Sono i finalisti della scorsa edizione. Se dovessimo vincere acquisiremmo consapevolezza nel torneo".

In estate il nome di Morata era stato accostato anche alla Juve dopo l'addio a giugno 2022 (in bianconero l'attaccante ha giocato 185 partite e realizzato 59 gol tra 2014-2016 e 2020-2022) e alla Roma. Ma Simeone non ha voluto perderlo: "Per noi è un giocatore importante". "È stato un faccia a faccia in cui ci siamo detti tante cose - ha proseguito Morata ad As parlando del colloquio con il Cholo che lo ha definitivamente convinto a restare - Abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso". E di recente Morata, che con i Colchoneros ha un contratto in scadenza nel 2026 ma che avrebbe già rinnovato per un altro anno, è stato corteggiato dagli arabi: "Non ci ho mai pensato. Non volevo vedere l'Atletico da lontano. Andare in Arabia mi sarebbe potuto costare il posto in Nazionale ed è una cosa di cui mi sarei pentito".