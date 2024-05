Serie A, Milan-Genoa 3-3: ennesimo stop per Pioli

MILAN-GENOA 3-3

I rossoneri soffrono a lungo ma riescono a ribaltarla, nel finale la beffa dell'autogol di Thiaw

Serie A, le immagini di Milan-Genoa

































Finisce 3-3 Milan-Genoa, match valido per la 35esima giornata di Serie A. A San Siro succede di tutto: i rossoneri vengono puniti dopo appena 5' dal rigore di Retegui, trovano il pari con Florenzi nel finale di primo tempo, ma vanno nuovamente sotto a inizio ripresa con l'incornata di Ekuban. Nonostante una grande sofferenza gli uomini di Pioli riescono poi a ribaltarla nel giro di tre minuti, grazie alle reti di Gabbia (72') e Giroud (75'). Quando sembra fatta, arriva la distrazione fatale e l'autogol di Thiaw, che fissa il risultato e sancisce l'ennesimo stop di un finale di stagione davvero complicato.

LA PARTITA

Nel surreale clima di un San Siro ammutolito per la contestazione della Curva Sud il Milan parte malissimo, subendo fin dai primi istanti l'iniziativa degli ospiti e andando sotto nel punteggio già al 5': tanto ingenuo quanto palese il fallo di Tomori su Vogliacco in piena area, Prontera non ci pensa due volte e indica il dischetto, Retegui trasforma spiazzando Sportiello. I rossoneri reagiscono affidandosi soprattutto al palleggio, per poi accendersi improvvisamente al 13', quando un destro di Pulisic, lievemente deviato da Spence, si stampa in pieno sul palo. I ragazzi di Pioli attaccano con buona continuità, ma lo fanno affidandosi quasi solo a iniziative personali. Al 38' ci prova Leao, che fa tutto da solo prima che il suo tiro smorzato diventi facile preda di Martinez. Il portiere spagnolo è poi due volte protagonista: prima su una gran botta di Pulisic, poi su un colpo di testa di Theo sugli sviluppi di corner, entrambi respinti con grandissima prontezza di riflessi. La pressione dei padroni di casa si fa insostenibile per il Genoa e viene premiata nel primo minuto di recupero: sul cross preciso di Chukwueze sbuca Florenzi, che di testa da due passi fa 1-1.

L'inerzia della gara sembra tutta dalla parte dei rossoneri, che però hanno un avvio di seconda frazione shock come quello della prima: sul cross di un indisturbato Vogliacco svetta Ekuban, che prende il tempo a Gabbia e batte Sportiello riportando avanti il Grifone. Il Milan si trova di nuovo costretto a inseguire, si getta generosamente all'attacco, ma lo fa con scarsa efficacia. L'occasione più grande capita a Giroud dopo l'uscita dal campo di Leao: perfetto l'assist del neo entrato Okafor, incredibile il modo in cui il francese si divora il gol tutto solo davanti a Martinez. Per rimettere a posto le cose serve ancora un colpo di testa, questa volta dagli sviluppi di corner: l'inzuccata vincente è del solito Gabbia, che al 72' fa 2-2. Passano 3' e la squadra di Pioli riesce anche a ribaltarla: l'invito di Pulisic è raccolto da Giroud, completamente libero nel cuore dell'area, che con un gran sinistro al volo si fa perdonare l'errore precedente. I giochi sembrano fatti, ma il Genoa ha un ultimo sussulto che manda in tilt la difesa rossonera: Reijnders si perde l'affondo di Thorsby, che crossa per Retegui e trova la carambola decisiva sullo stinco di Thiaw. La palla rotola in rete e per i padroni di casa, orfani anche della loro Curva (che aveva abbandonato lo stadio), arriva la beffa.

LE PAGELLE

Chukwueze 6,5 - Voglioso e pimpante, i compagni si affidano molto a lui, che serve a Florenzi l'assist del momentaneo 1-1 e anche nella ripresa è di gran lunga tra i più attivi e vivaci.

Tomori 5 - Un avvio shock, con un paio di distrazioni e l'ingenuità che causa il rigore trasformato da Retegui. Si riassesta col passare dei minuti, ma anche sul gol di Ekuban non è totalmente esente da colpe.

Leao 5 - Nel primo tempo ci prova, ma la volontà non si accompagna con efficacia e precisione nelle giocate. Nella ripresa sbaglia quasi tutto e viene sostituito dopo poco più di 20'.

Retegui 6,5 - Sblocca la partita dal dischetto spiazzando Sportiello con grande freddezza, poi si ritrova a dover disputare un match di grande sacrificio, senza più occasioni per far male. È a suo modo decisivo nel propiziare l'autogol di Thiaw nel fniale.

De Winter 5 - Distratto sull'inserimento vincente di Florenzi, si perde completamente Giroud in occasione del 3-2. Due errori pesanti, che si sommano a un altro paio di svarioni che potevano costare caro.

Vogliacco 6,5 - Partita di grande intensità sul piano difensivo e di grande generosità su quello offensivo. Non è impeccabile sul gol di Florenzi, ma si procura il rigore che sblocca l'incontro e serve a Ekuban l'assist dell'1-2.

IL TABELLINO

Milan-Genoa 3-3

Milan (4-2-3-1): Sportiello 6; Florenzi 6,5 (35' st Kalulu 5,5), Gabbia 6, Tomori 5, Hernandez 6; Bennacer 6 (35' st Adli 5,5), Reijnders 5,5; Chukwueze 6,5 (35' st Thiaw 5,5), Pulisic 6,5, Leao 5 (23' st Okafor 6); Giroud 6.

Allenatore: Pioli 5

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6,5 (41' st Cittadini sv), De Winter 5, Vasquez 6; Spence 6,5, Frendrup 6, Badelj 6 (29' st Strootman 6), Thorsby 6,5, Martin 5,5 (29' st Haps 6); Ekuban 6,5 (41' Papadopoulos sv), Retegui 6,5.

Allenatore: Gilardino 6

Arbitro: Prontera

Marcatori: 5' rig. e 42' st Retegui (G), 45'+1 Florenzi (M), 3' st Ekuban (G), 27' st Gabbia (M), 30' st Giroud (M)

Ammoniti: Reijnders (M), Vasquez (G)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Era dal 29 aprile 2015 (vittoria 3-1) che il Genoa non segnava tre gol contro il Milan al Meazza in un match di Serie A.

- Nelle ultime quattro giornate di Serie A il Milan ha subito otto gol: solo Sassuolo e Salernitana hanno fatto peggio nel periodo.

- Era dal 26 ottobre 2020, contro la Roma, che il Milan non pareggiava 3-3 un match casalingo di Serie A.

- Questa è la miglior stagione a livello realizzativo di Olivier Giroud in Serie A (14 gol): non ne metteva a referto così tanti in campionato dai 16 segnati con l’Arsenal in Premier League nel 2015/16.

- Il Milan è andato a segno con Gabbia e Florenzi: i rossoneri non mettevano due difensori a referto nello stesso match di A per la prima volta dal 22 dicembre 2021 contro l’Empoli.

- Alessandro Florenzi ha ritrovato la rete in Serie A dopo 728 giorni (quasi due anni): il gol precedente lo aveva segnato l’8 maggio 2022 contro il Verona.

- Florenzi non segnava in un match casalingo di Serie A dal 12 maggio 2019 contro la Juventus (con la maglia della Roma).

- Era dal 4 ottobre 2015 (Palermo-Roma) che Florenzi non collezionava sia gol che assist nella stessa partita di Serie A.

- Alessandro Florenzi ha preso parte a tre gol in questa Serie A (una rete e due assist) e nel massimo campionato non faceva meglio dalla stagione 2018/19, con la Roma (tre marcature e due assist vincenti).

- Samuel Chukwueze ha fornito due assist nelle ultime tre presenze da titolare in Serie A; nelle sue prime otto gare da titolare nella competizione ne aveva fornito solo uno.

- Il Milan ha concesso otto rigori in questa Serie A: solo quattro squadre ne hanno concessi di più (Salernitana, Sassuolo, Monza e Fiorentina).

- Sei degli otto gol subiti su rigore dal Milan in questo campionato sono arrivati nel 2024. Da inizio anno solare quella rossonera è la squadra che ha concesso più penalty nei maggiori cinque tornei europei (sei).

- Per la prima volta da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05), il Milan ha subito un gol su rigore nei primi 5 minuti di gioco di un match di Serie A.

- Mateo Retegui ha segnato il suo settimo e ottavo gol in Serie A, il primo su rigore: ha ritrovato la rete nella competizione dopo un digiuno di 569 minuti (l’ultimo contro l’Udinese il 24 febbraio).

- Prima di Retegui, l’ultimo giocatore del Genoa in gol su rigore contro il Milan in Serie A era stato Iago Falque, il 29 aprile 2015, proprio al Meazza. Quello prima proprio Alberto Gilardino, sempre a San Siro, il 23 novembre 2013.

- Quattro dei cinque gol complessivi di Ekuban in Serie A sono arrivati in trasferta, questo è il primo di testa.

Ekuban è solo il terzo ghanese a segnare al Meazza contro il Milan in Serie A, dopo Asamoah Gyan (Udinese, 2007) e Gyasi (Spezia, 2022).

- In due delle ultime quattro giornate il Milan ha subito gol nei primi cinque minuti di gioco; ne aveva subito solo uno in questo parziale in tutto il resto di questo campionato.

- Il Genoa non andava a segno in un match di Serie A contro il Milan nei primi cinque minuti di gioco dal novembre 1955 (Pestrin in quel caso).

- Il Milan è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (12).