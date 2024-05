Leao esce e va negli spogliatoi, Pioli: "Con i cambi non devo dimostrare nulla"

MILAN

Il portoghese delude, il tecnico prova a spiegare: "Non è nel suo momento migliore"

© Getty Images Minuto 67 di Milan-Genoa: Pioli inserisce Okafor al posto di Leao e San Siro fischia pesantemente. Poco dopo Gabbia e Giroud ribaltano la partita prima del 3-3 ligure. A far rumore è l'uscita dal campo dal portoghese, andato dritto negli spogliatoi senza salutare nessuno in panchina. Un atteggiamento che sottolinea il nervosismo dell'ex Lille, forse infastidito per la prestazione tutt'altro che convincente. Ma per alcuni la contrarietà del 10 rossonero è dovuto dal cambio di Pioli con la squadra alle prese con la rimonta.

Vedi anche Serie A Serie A, Milan-Genoa 3-3: ennesimo stop per Pioli

Al fischio finale il tecnico rossonero ha spiegato così la sostituzione: "Quando faccio i cambi non devo dimostrare nulla - le parole del tecnico parmense -. Non devo lanciare alcun messaggio forte. Rafa è stato troppo poco dentro l'area, Okafor ha fatto meglio. Lui non è nel suo momento migliore, nemmeno dal punto di vista fisico".

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "La prestazione c'è stata. Contestazione? Scelta che va rispettata"