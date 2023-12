Atletico, Simeone: "Mi piace moltissimo come gioca l'Inter. Voglio bene a Inzaghi e Zanetti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Getafe, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League contro l'Inter: "Sappiamo che la Champions League sarà sempre complicata e che tutte le rivali sono difficili da affrontare. L'Inter è in un momento straordinario, soprattutto in campionato. L'anno scorso in Champions League ha gareggiato molto bene. Mi piace moltissimo come gioca, voglio bene a Simone (Inzaghi, ndr) e Javier (Zanetti, ndr) e ovviamente ho un bellissimo ricordo di quello che ho vissuto nel poco tempo che sono stato a Milano. Sarà un match duro e difficile, speriamo di riuscire a fargli male".