La voce ha del clamoroso: la cessione di André Silva al Monaco sarebbe saltata. Il Milan, che aveva già trovato l'accordo con il club del Principato, rischia dunque un'inattesa beffa, che costerebbe 30 milioni e una ricca plusvalenza ai rossoneri. Dalla Francia trapela che il giocatore non avrebbe superato le visite mediche per un problema ai tendini, forse non ha raggiunto l'intesa sull'ingaggio con la nuova squadra.