Inter punta sul 2008 Marello: 4 milioni all'Udinese per il riscatto

Sognava di diventare un "Theo Hernandez", oggi invece studia da vicino un altro top del ruolo come Federico Dimarco, di certo c'è che il futuro di Mattia Marello sarà a tinte nerazzurre. L'esterno sinistro classe 2008 ha vissuto una stagione da vero e proprio protagonista con la Primavera di Carbone: i 15 assist conditi anche da 3 gol messi a referto tra campionato e Youth League (dove il ragazzo ha particolarmente brillato) ne sono prova tangibile. Prestazioni e qualità che hanno convinto i vertici nerazzurri a fare un investimento importante su di lui: il riscatto dall'Udinese dove, come ogni predestinato che si rispetti, ha fatto l'esordio in Primavera a 15 anni, costerà tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una cifra che in Viale della Liberazione sembrano pronti a sborsare per uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.