Inter punta sul 2008 Marello: 4 milioni all'Udinese per il riscatto

15 Apr 2026 - 21:59
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Sognava di diventare un "Theo Hernandez", oggi invece studia da vicino un altro top del ruolo come Federico Dimarco, di certo c'è che il futuro di Mattia Marello sarà a tinte nerazzurre. L'esterno sinistro classe 2008 ha vissuto una stagione da vero e proprio protagonista con la Primavera di Carbone: i 15 assist conditi anche da 3 gol messi a referto tra campionato e Youth League (dove il ragazzo ha particolarmente brillato) ne sono prova tangibile. Prestazioni e qualità che hanno convinto i vertici nerazzurri a fare un investimento importante su di lui: il riscatto dall'Udinese dove, come ogni predestinato che si rispetti, ha fatto l'esordio in Primavera a 15 anni, costerà tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una cifra che in Viale della Liberazione sembrano pronti a sborsare per uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. 

Il percorso di crescita è già più o meno tracciato: l'anno prossimo Marello verrà aggregato all'Under23 nerazzurra dove, con ogni probabilità, sostituirà un altro talento della corsia mancina, Matteo Cocchi. L'esterno sinistro classe 2007 che già ha fatto il suo esordio con i grandi potrebbe essere aggregato in pianta stabile in prima squadra o, in alternativa, essere mandato in prestito in B o in una squadra di bassa Serie A dove possa crescere senza eccessive pressioni. Di certo che in casa Inter si sta preparando con attenzione il post Dimarco. 

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