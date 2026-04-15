Dybala tra la Roma e il... Milan: "Gli piacerebbe giocare a San Siro con i rossoneri"

Paulo Dybala al Milan a giugno. È la suggestione rilanciata dai colleghi del Corriere della Sera in merito al futuro della Joya, ancora non certa di restare nella Capitale. Ufficialmente, scrive il quotidiano, nessuno della Roma ha comunicato all'argentino che non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno: l'ex Juve ha ricevuto proposte da vari club del Sudamerica. Dybala però rimarrebbe volentieri in giallorosso, anche con lo stipendio decurtato. Se dovesse salutare però, "l'ambizione di Dybala è quella di poter giocare a San Siro col Milan, anche con un contratto a rendimento". Staremo a vedere.