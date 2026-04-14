Inter Miami, si è dimesso Mascherano: il motivo

Javier Mascherano ha deciso di dimettersi da allenatore dell'Inter Miami per motivi personali. Queste le parole del tecnico argentino nel comunicato del club di MLS: “Desidero informare tutti che, per motivi personali, ho deciso di concludere il mio incarico come allenatore dell'Inter Miami CF. Innanzitutto, vorrei ringraziare la Società per la fiducia riposta in me, tutti i dipendenti che fanno parte dell'organizzazione per l'impegno collettivo, ma soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili. Voglio ringraziare anche i tifosi e La Familia, perché nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza di loro. Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella e, ovunque mi trovi, continuerò ad augurare alla Società tutto il meglio per il futuro. Non ho dubbi che la Società continuerà a raggiungere successi in futuro. Un grande abbraccio a tutti e grazie di tutto.”