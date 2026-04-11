Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra

C'è un grosso punto di domanda sul futuro di Robert Lewandowski, in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione. L'attaccante polacco si trova bene in Spagna ma allo stesso tempo è attratto dall'idea di cominciare una nuova avventura calcistica a 37 anni (38 ad agosto). Tante le pretendenti: in Serie A sulle sue tracce ci sono Juventus e Milan, che fiutano l'affare a parametro zero. Ma attenzione anche ai Chicago Fire della Mls e ai soliti club della Saudi Pro League.



Il presidente del Barcellona Joan Laporta non ha nascosto la volontà di acquistare un attaccante di peso - il candidato numero uno è Harry Kane del Bayern Monaco - e questa mossa ha acceso le speranze di rossoneri e bianconeri, pronti a darsi battaglia per assicurarsi il fuoriclasse ex Bayern. Ma allo stesso tempo Laporta vorrebbe trattenere Lewandowski almeno per un'altra stagione. In quest'ottica il club blaugrana ha già fatto un'offerta al giocatore e, come riferisce il 'Mundo Deportivo', il suo agente Pini Zahavi si è recato nella città catalana in settimana per incontrare i rappresentanti del club e conoscere i dettagli della proposta. Sempre secondo Mundo Deportivo il Barcellona si aspetta una risposta dal giocatore entro la fine del mese. Intanto Milan e Juve restano alla finestra e sono pronte a darsi battaglia per un attaccante che ha segnato oltre 600 gol in carriera.