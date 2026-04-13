Comolli: "Faremo un mercato ambizioso con o senza Champions. Con Vlahovic parleremo a fine stagione"

Il dirigente sottolinea il grande lavoro dell'allenatore: "Tutto sta andando in modo positivo, adesso abbiamo davanti sei finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma da quando Luciano è arrivato stiamo ottenendo dei risultati. Con lui abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, un rendimento da secondo posto nel periodo. I giocatori sono molto vicino a Luciano, ora vogliamo stabilità e continuità. Non si può garantire che vinceremo, ma faremo tutto ciò che possiamo per farlo".