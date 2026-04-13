Comolli: "Faremo un mercato ambizioso con o senza Champions. Con Vlahovic parleremo a fine stagione"
L'Ad bianconero promette novità a breve: "Potreste avere news nei prossimi giorni per un rinnovo". E su Spalletti: "Con lui ritmo da 2° posto"
La Juventus rilanciata da Luciano Spalletti non vuole fermarsi alla vittoria di Bergamo. Primo obiettivo conquistare il pass per la prossima Champions League, ma il mercato estivo non dipenderà solamente da quello.
La conferma arriva direttamente dall'Ad bianconero, Damien Comolli, che ha parlato a margine di un evento di Juventus One, la squadra paralimpica del club di Torino: "Il mercato estivo della Juventus sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato. Sappiamo e sentiamo che la Juve attrae giocatori importanti, che vogliono venire qui perché siamo la Juve, non solo se ci qualifichiamo in Champions. A livello finanziario è meglio se ci andiamo, ma saremo ambiziosi a prescindere".
Dopo Spalletti, Vlahovic il prossimo rinnovo? Comolli frena, ma apre ad altre novità: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma niente accadrà prima della fine della stagione".
Il dirigente sottolinea il grande lavoro dell'allenatore: "Tutto sta andando in modo positivo, adesso abbiamo davanti sei finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma da quando Luciano è arrivato stiamo ottenendo dei risultati. Con lui abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, un rendimento da secondo posto nel periodo. I giocatori sono molto vicino a Luciano, ora vogliamo stabilità e continuità. Non si può garantire che vinceremo, ma faremo tutto ciò che possiamo per farlo".