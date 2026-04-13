LE PAROLE

Fabregas: "Io in un altro club italiano? Molto difficile, sono attaccato al Como. Ct? Ora noioso, in futuro..."

L'allenatore spagnolo ha parlato a margine della consegna del Premio Bearzot: "Spero di continuare qui tanto tempo"

13 Apr 2026 - 18:44
© Getty Images

© Getty Images

"Futuro in un altro club italiano? Lo vedo molto difficile, sono molto attaccato e coinvolto. È vero che l'anno scorso ho avuto dei contatti, volevo sapere come lavoravano altre società, ho avvisato il presidente ma ho preso la decisione di rimanere perché amo questa realtà". Così Cesc Fabregas a margine della consegna del 'Premio Bearzot', il primo allenatore straniero a ricevere questo riconoscimento. In estate il tecnico spagnolo incontrò la dirigenza dell'Inter ma il Como fece muro e alla fine non se ne fece nulla. E il suo nome venne accostato anche alla panchina della Roma. "Sono molto contento di ciò che si può fare a Como, spero di continuare ancora per tanto tempo - ha aggiunto Fabregas - Questo è un progetto importante, io mi devo sentire bene, è importante che la mia famiglia stia bene, se loro sono contenti a Como io rimango qui". Su una sua possibile candidatura a ct dell'Italia: "Magari un giorno. Ora sono troppo allenatore, mi devo sentire tutti i giorni in campo. Essere ct in questo momento per me potrebbe essere noioso, c'è troppo tempo libero. Nel futuro, quando sarò più vecchio, non si sa mai".

"Pochi italiani nel Como? Capisco le critiche anche perché arrivano in un momento in cui per tante circostanze l'Italia non si è qualificata al mondiale per la terza volta consecutiva - ha detto ancora Fabregas - Se l'Italia avesse fatto bene nessuno avrebbe parlato di quello. Stiamo cercando di fare un settore giovanile forte, stabile, con tantissimi italiani. Si sta anche investendo nella struttura, ieri c'erano tre giovani italiani in panchina, Rispoli lo scorso anno ha giocato con noi, speriamo torni il prossimo anno e Goldaniga lo scorso anno è il terzo che ha giocato di più. Dobbiamo dire che quest'anno non ce ne sono tanti però fa anche parte di una società che sta crescendo molto molto velocemente e certe volte si deve sacrificare una cosa o l'altra. Però per niente ci siamo dimenticati e spero che nel futuro il Como possa avere tanti tanti italiani".

E sul Premio Bearzot: "È veramente un onore, mi sono sentito amato dal primo giorno in Italia. Questo è un premio che non conoscevo, mi sono informato e ho provato a studiare chi fosse Enzo Bearzot e per questo oggi diventa speciale. È un premio alla città di Como, perché da soli non si va da nessuna parte".

Leggi anche

La corsa Champions si surriscalda: Milan e Roma, il calendario è duro

videovideo
cesc fabregas
como

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:50
Dalla Francia: il Marsiglia vuole Zaccagni, la richiesta della Lazio
17:05
Juve, Spalletti rivuole Kim: con la Champions sarà assalto all'ex Napoli
16:22
Balerdi via dal Marsiglia: ci pensano Juve e Roma
Hakan Calhanoglu
15:05
Dalla Turchia, Calhanoglu al Galatasaray "al 99%"
12:50
Robertson ufficializza l’addio al Liverpool, il Milan fiuta il colpo a parametro zero