Fabregas: "Io in un altro club italiano? Molto difficile, sono attaccato al Como. Ct? Ora noioso, in futuro..."

"Futuro in un altro club italiano? Lo vedo molto difficile, sono molto attaccato e coinvolto. È vero che l'anno scorso ho avuto dei contatti, volevo sapere come lavoravano altre società, ho avvisato il presidente ma ho preso la decisione di rimanere perché amo questa realtà". Così Cesc Fabregas a margine della consegna del 'Premio Bearzot', il primo allenatore straniero a ricevere questo riconoscimento. In estate il tecnico spagnolo incontrò la dirigenza dell'Inter ma il Como fece muro e alla fine non se ne fece nulla. E il suo nome venne accostato anche alla panchina della Roma. "Sono molto contento di ciò che si può fare a Como, spero di continuare ancora per tanto tempo - ha aggiunto Fabregas - Questo è un progetto importante, io mi devo sentire bene, è importante che la mia famiglia stia bene, se loro sono contenti a Como io rimango qui". Su una sua possibile candidatura a ct dell'Italia: "Magari un giorno. Ora sono troppo allenatore, mi devo sentire tutti i giorni in campo. Essere ct in questo momento per me potrebbe essere noioso, c'è troppo tempo libero. Nel futuro, quando sarò più vecchio, non si sa mai".