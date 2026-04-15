Giuntoli pronto a rientrare in pista? Non solo Roma, piace anche al Marsiglia

Su lui non c'è solamente l'interesse della Roma, ma anche quello dell'Olympique Marsiglia. Come riporta Matteo Moretto, il club francese vorrebbe rinnovare la propria componente dirigenziale e ha pensato anche al nome del toscano ex Napoli, tra le altre. Oltre all'Om, anche alcuni club inglesi avrebbero messo il nome di Giuntoli nel mirino, ma non c'è ancora nulla di concreto.