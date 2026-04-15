Giuntoli pronto a rientrare in pista? Non solo Roma, piace anche al Marsiglia

15 Apr 2026 - 15:50
© Getty Images

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Cristiano Giuntoli potrebbe rientrare presto in pista. Dopo la fine anticipata della sua avventura con la Juventus e una stagione da spettatore, il direttore sportivo sarebbe pronto a tornare in una società importante. 

Su lui non c'è solamente l'interesse della Roma, ma anche quello dell'Olympique Marsiglia. Come riporta Matteo Moretto, il club francese vorrebbe rinnovare la propria componente dirigenziale e ha pensato anche al nome del toscano ex Napoli, tra le altre. Oltre all'Om, anche alcuni club inglesi avrebbero messo il nome di Giuntoli nel mirino, ma non c'è ancora nulla di concreto.

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