Juve: Bremer out e dentro Kim, Comolli si è già mosso in vista dell'estate

La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio. E lo sta facendo in maniera preventiva, dato che i bianconeri hanno già fiutato il possibile arrivo di offerte interessanti dalla Premier League per Gleison Bremer. Alla giusta offerta il brasiliano è cedibile, e per rimpiazzarlo i bianconeri avrebbero puntato Kim Min-jae, ora al Bayern Monaco.