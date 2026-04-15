Juve: Bremer out e dentro Kim, Comolli si è già mosso in vista dell'estate
La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio. E lo sta facendo in maniera preventiva, dato che i bianconeri hanno già fiutato il possibile arrivo di offerte interessanti dalla Premier League per Gleison Bremer. Alla giusta offerta il brasiliano è cedibile, e per rimpiazzarlo i bianconeri avrebbero puntato Kim Min-jae, ora al Bayern Monaco.
Il sudcoreano, dal 2023 in Baviera, è un pallino di Spalletti: i due hanno vinto insieme lo scudetto al Napoli. Scontato dire che il tecnico di Certaldo lo riabbraccerebbe volentieri al pari del 29enne, desideroso di tornare in Serie A. Il problema, sottolinea La Gazzetta dello Sport che disegna questo scenario di mercato, è l'ingaggio del classe 1996 da circa 9 milioni di euro. Più abbordabile il costo del cartellino invece che si aggira intorno a quota 20 milioni. Nelle scorse sessioni di mercato il nome dell'ex Napoli era stato accostato a Inter e Milan.