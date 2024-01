Mkhitaryan sull'Arabia: "Il loro un lavoro incredibile. Sulla gara in meno..."

INTER

L'ex Roma: "Ma giocato in un campionato con una gara da recuperare, serve dare il meglio"

Dopo un'imponente campagna acquisti estiva, l'Arabia Saudita si avvia a perdere i vari pezzi. Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool, ha già salutato per raggiungere l'Ajax, Karim Benzema potrebbe farlo presto dopo la nota rottura con l'Al-Ittihad. Ma c'è pure chi come Henrikh Mkhitaryan strizza l'occhio ai sauditi nonostante il rinnovo già fatto e annunciato con l'Inter. "Stanno facendo un lavoro incredibile, tanti giocatori di classe internazionale si stanno trasferendo per giocare lì" ha detto alla vigilia della Supercoppa Italiana. Un'uscita controcorrente che non ha lasciato indifferente molti tifosi.

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa italiana, Inzaghi: "È il primo obiettivo, vogliamo vincere"

L'ex Roma ha aggiunto pure "Nel giro di qualche anno vedremo sicuramente i frutti del loro lavoro, devono migliorare infrastrutture e academy". Insomma l'armeno ha tracciato le linee guida del progetto arabo: chissà se in futuro non vedremo il 34enne impegnato nel campionato di Milinkovic-Savic, Mané e compagni. Prima però c'è da conquistare l'ennesimo trofeo con i nerazzurri, anche se il reale obiettivo resta lo scudetto. Scudetto conteso dalla Juve, in un campionato che i meneghini vivranno fino al prossimo 28 febbraio (giorno in cui verrà recuperata Inter-Atalanta) con l'asterisco in classifica per la gara in meno. Proprio su questo si è concentrato Mkhitaryan a precisa domanda dei colleghi: "È la prima volta che affronterò questo problema, chiamiamolo così, ma la cosa più importante è vincere e poi avere un atteggiamento positivo per il prosieguo della stagione".

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa italiana, Inzaghi: "È il primo obiettivo, vogliamo vincere"