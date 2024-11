Figc: via libera alla nuova sessione di mercato dal 1° al 10 giugno 2025 per il Mondiale per club

Il Consiglio federale della Figc, su richiesta della Lega Serie A, ha dato il via libera per l'apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juve e Inter al nuovo Mondiale per club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Nella nuova sessione di trattative tutte le società avranno la possibilità di tesserare nuovi giocatori. L'autorizzazione da parte della Federcalcio arriva un mese e mezzo dopo la decisione della Fifa, in base alla quale "le Associazioni Membro Fifa dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club Fifa avranno la possibilità di aprire una finestra di mercato eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell'inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane comunque a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro Fifa interessata". Oggi è arrivata la risposta affermativa della Figc.