Milik gela Juve e Roma: "Mai detto di voler lasciare il Marsiglia"

MERCATO

Il nome di Arek Milik è da tempo accostato alla Juve, ma l'imminente approdo di Sarri alla Roma potrebbe spingere il polacco verso la Capitale. L'attaccante ex Napoli, però, per il momento allontana le sirene della Serie A. "Non ho mai detto che volevo lasciare Marsiglia. Sono molto felice qui. Gioco, segno. Mi sento bene qui. Il Marsiglia mi ha dato una possibilità in un momento difficile. Mi sono davvero divertito. Ho un contratto con il Marsiglia. Dipenderà anche dal club", ha detto a Canal+.

Parole probabilmente di circostanza, ma che lasciano intendere come per riportare Milik in Italia bisognerà aprire il portafoglio. Anche perché l'OM non è una di quelle botteghe a basso prezzo e per strapparlo ai francesi occorrerà sborsare una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Anche perché a Marsiglia sta facendo discretamente bene, con sei reti in 12 gare tra campionato e Coppa di Francia, e vorrebbero tenerlo.