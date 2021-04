Roma, con Sarri si riapre la pista Milik: servono 20 milioni

MERCATO

L’attaccante, già vicinissimo ai giallorossi la scorsa estate, arriverebbe nella Capitale con un anno di ritardo. Ma il Marsiglia vuole blindarlo e sul polacco c’è anche la Juve

Giovedì c’è l’appuntamento più importante, la Roma si gioca la stagione nei 180 minuti con lo United, ma mentre la squadra si concentra sulla supersfida di Europa League, nelle stanze dirigenziali di Trigoria si comincia a pianificare il futuro. L’addio di Fonseca, anche in caso di trionfo europeo, sembra ormai scontato (lo Zenit lo corteggia da tempo), Maurizio Sarri si avvicina sempre più alla panchina della Roma (nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro) e con lui potrebbe arrivare nella Capitale anche Arkadiusz Milik, che già la scorsa estate fu vicinissimo ai giallorossi (aveva persino sostenuto le visite mediche).

L’agente dell’attaccante, Fali Ramadani, è lo stesso del tecnico toscano e negli ultimi giorni il club capitolino avrebbe riattivato i contatti per sondare la possibilità di riportarlo in Italia. Il polacco, come detto, arriverebbe a Roma con un anno di ritardo, visto che la scorsa estate aveva già cominciato a informarsi per prendere casa nella Capitale. Non è un mistero che i giallorossi siano alla ricerca di un erede di Dzeko (anche lui destinato all’addio a fine stagione), come non è un mistero che il polacco piaccia moltissimo a Sarri, che a Napoli aveva saputo valorizzarlo prima dell'infortunio al crociato, ma non sarà facile portarlo via dalla Francia.

Arrivato a gennaio al Marsiglia, Milik sta infatti disputando un'ottima seconda fase di stagione con 6 gol in 12 presenze, motivo per cui il club francese non vorrebbe privarsene, come ha detto chiaramente il presidente del club, Pablo Longoria: “Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell'OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L'intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia".

Il tentativo di blindare Milik è chiaro, ma è altrettanto chiaro che sarà la volontà del giocatore a fare la differenza e davanti a un’offerta da 20 milioni di euro circa sarebbe molto difficile per l’OM dire di no. Con l’arrivo di Sarri in panchina, la Roma ci riproverà: la telenovela è pronta a riaccendersi e potrebbe coinvolgere ancora anche la Juventus, che è alla caccia di un centravanti e non ha mai smesso di seguire Milik. La prima scelta dei bianconeri al momento è Kean, ma se l’Everton dovesse sparare troppo alto (o il Psg dovesse decidere di acquistarlo a titolo definitivo), la Juve tornerebbe alla carica per il polacco ex Napoli.

