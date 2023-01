Zaniolo, il Milan si tira fuori: impossibile pareggiare offerta del Bournemouth 

NIENTE COLPO

Scadute le 24 ore per valutare l'operazione, Maldini ha comunicato alla Roma l'intenzione di non proseguire le trattative

© Getty Images Il Milan si ritira dalla corsa per Nicolò Zaniolo. Dopo l'offerta da 30 milioni più bonus presentata dal Bournemouth e scadute le 24 ore di tempo chieste per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione, Paolo Maldini & Co. hanno comunicato alla Roma che il club rossonero non può pareggiare la cifra messa sul piatto dal club inglese per l'esterno offensivo. Un passo indietro che sembra chiude definitivamente la questione e lasciare campo aperto al Bournemouth.

In casa Milan, dunque, il colpo Zaniolo resta solo un sogno durato pochissimo. Negli ultimi giorni i rossoneri hanno tentato di imbastire una trattativa con la Roma cercando anche di far leva sulla volontà del giocatore di restare in Serie A. Ma i dirigenti giallorossi sono stati inflessibili sulla valutazione del calciatore e l'offerta arrivata dalla Premier League per il laterale offensivo giallorosso ha fatto il resto, alzando la posta e chiudendo il discorso.

Troppa la distanza tra i 30 milioni più bonus e percentuale su un'eventuale futura rivendita presentati dal Bournemouth e la formula ipotizzata invece da Maldini, che ha cercato di piazzare il colpo puntando su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Idea che, a dir la verità, non è mai piaciuta ai giallorossi, decisi a mettere il giocatore sul mercato soltanto con la garanzia di piazzare una cessione a titolo definitivo nell'immediato o almeno un prestito oneroso con un obbligo di riscatto a fine stagione. Condizioni che dalle parti di Milanello non hanno considerato sostenibili da un punto di vista economico e che nel giro di 24 ore dall'offerta inglese hanno fatto sfumare l'operazione.