Zaniolo-Milan, Maldini accelera e fa da garante della trattativa

L'AFFARE

Confronto tra il dirigente rossonero e Ibrahimovic per la gestione caratteriale del giocatore. Affare da 23 milioni di euro complessivi

Nicolò Zaniolo al Milan sta prendendo sempre più corpo sul mercato. La brutta sconfitta in casa della Lazio non ha frenato l'inerzia dell'affare che, a determinate condizioni, si farà. Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic hanno avuto un confronto sulla possibilità di gestire l'aspetto caratteriale di Zaniolo, uno dei dubbi maggiori della dirigenza rossonera, e l'esito positivo ha portato il Milan a provare l'accelerata. Zaniolo vuole lasciare la Roma, la società giallorossa deve monetizzare e concorrenza al momento non ce n'é.

Le mosse del Milan - come raccolto da Daniele Longo di Calciomercato.com - portano al prestito oneroso da 1-2 milioni di euro subito, ma con l'obbligo di riscatto fino ad arrivare a 23 milioni.

Vedi anche Milan Milan, è una crisi senza apparente spiegazione: Zaniolo la soluzione?

A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, Zaniolo è un po' più vicino al Milan. Il benestare all'operazione sarebbe arrivato anche da un confronto tra Maldini e Ibrahimovic sulla gestione caratteriale del giocatore, con il dirigente rossonero pronto a fare da garante sulla bontà dell'operazione. L'obiettivo è eventualmente chiudere entro lunedì 30 gennaio, senza arrivare all'ultimo giorno di mercato.

Il nodo resta sempre in mano alla Roma che dovrà accettare una cifra considerevolmente più bassa rispetto ai 40 milioni di euro richiesti. Zaniolo vuole restare in Italia e il Tottenham, squadra potenzialmente interessata al giocatore, si è spostato su Danjuma. Con un giocatore separato in casa, che non sarà convocato da Mourinho per la sfida contro il Napoli, e concorrenza nulla in Italia, l'opzione Milan potrebbe essere quella più vantaggiosa anche per la Roma.