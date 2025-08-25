Milan, l'agente di Gimenez: "Non va da nessuna parte"
25 Ago 2025 - 22:13
"Santiago Gimenez non va da nessuna parte. Tutti i rumor che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono al vero". Così Rafaela Pimenta sul futuro del suo assistito in forza al Milan ai microfoni di Calciomercato.com
