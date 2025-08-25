Milan, Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian per il centrocampo

Il Milan lavora per un rinforzo a centrocampo: spunta l'ex giocatore dell'Inter, operazione da 15 milioni di euro. Como su Jimenez
Se Max Allegri sogna di allenare nuovamente Adrien Rabiot, il Milan si sta muovendo su un altro nome per il centrocampo, quello di Giovanni Fabbian. Nel vertice di mercato di ieri a Casa Milan è emersa, oltre alla necessità di nuovo attaccante, la volontà di aggiungere un tassello pure in mediana col tecnico livornese che avrebbe voluto il francese che ha rotto col Marsiglia ma nelle ultime ore è emerso il profilo del giocatore del Bologna. Per il classe 2003, un passato all'Inter, è già pronta un'offerta da 15 milioni di euro anche se i rossoblù al momento fanno muro mentre resta in uscita Musah, richiesto dall'Atalanta che però non vuole arrivare ai 30 milioni chiesti dai rossoneri.
E Rabiot? Il francese è a metà del guado. Dopo la lite con Rowe che ha portato i due a essere fuori squadra e sul mercato (l'inglese è finito al Bologna), il destino del centrocampista sembrava lontano da Marsiglia, considerando pure le parole di fuoco di mamma Veronique contro il club. Poi però De Zerbi ha abbassato i toni, pur spiegando che un eventuale reintegro di Rabiot non dipende solo da lui, e oggi in Francia scrivono che l'ex Juve, dopo le scuse all'allenatore, si è scusato anche l'OM.
Difficile comunque una sua permanenza, non tanto per scelta tecnica quanto disciplinare. Ed è proprio su questo concetto che Allegri nelle scorse ore aveva fatto leva coi dirigenti del Milan, vorrebbe ri-allenare Rabiot, perno del centrocampo ai tempi bianconeri, nonostante Furlani e Tare in mediana gli abbiano già regalato Modric, Jashari e Ricci. Il nome più caldo, in questo momento, però è Fabbian.
IL COMO PUNTA JIMENEZ
Intanto il Como punta Alex Jimenez: secondo Sky Sport, i lariani stanno cercando di capire la fattibilità dell'operazione in prestito con diritto di riscatto. Sul classe 2005 c'è sempre la possibilità di recompra.
Commenti (0)