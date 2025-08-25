Milan, Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian per il centrocampo

Se Max Allegri sogna di allenare nuovamente Adrien Rabiot, il Milan si sta muovendo su un altro nome per il centrocampo, quello di Giovanni Fabbian. Nel vertice di mercato di ieri a Casa Milan è emersa, oltre alla necessità di nuovo attaccante, la volontà di aggiungere un tassello pure in mediana col tecnico livornese che avrebbe voluto il francese che ha rotto col Marsiglia ma nelle ultime ore è emerso il profilo del giocatore del Bologna. Per il classe 2003, un passato all'Inter, è già pronta un'offerta da 15 milioni di euro anche se i rossoblù al momento fanno muro mentre resta in uscita Musah, richiesto dall'Atalanta che però non vuole arrivare ai 30 milioni chiesti dai rossoneri.