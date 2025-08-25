L'Arabia tenta la Fiorentina per Comuzzo: c'è l'offerta
25 Ago 2025 - 22:53
Pietro Comuzzo potrebbe lasciare la Fiorentina nelle ultime ore di mercato. Dall'Arabia sarebbe arrivata un'offerta importante per il centrale italiano che ha disputato 62 minuti di gioco nella prima partita stagionale in casa del Cagliari.
