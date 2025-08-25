Logo SportMediaset
Milan
Milan, lo sfogo di Boniface su Instagram: "Pagliacci ovunque". Poi chiarisce

L'attaccante nelle storie su Instagram: "Ovunque dicono che non sono serio..."

25 Ago 2025 - 00:17

Arriva lo sfogo via social di Victor Boniface dopo il trasferimento saltato al Milan. Il club rossonero ha detto no al tesseramento dell'attaccante nigeriano, non convinto dall'esito delle visite mediche e dalle condizioni del suo ginocchio destro: "Ovunque dicono che Boniface non è serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Eppure non faccio sul serio.Quindi, se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Pagliacci ovunque - si legge nella storia su Instagram - Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare così".

© instagram

© instagram

POI IL CHIARIMENTO
Qualche istante dopo, lo stesso attaccante del Bayer Leverkusen ha voluto chiarire quanto successo tramite una storia pubblicata su Instagram, e successivamente rimossa (come la prima) nella quale viene raffigurata una chat con l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Non fare questo grande errore, (il messaggio, ndr) riguarda alcuni media nigeriani e non ha nulla a che fare con il mio trasferimento". E poi aggiunge: "Non ha nulla a che vedere con Bayer Leverkusen e Milan". 

