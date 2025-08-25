Moncada in Spagna per assistere a Siviglia-Getafe: tra gli osservati Juanlu Sanchez e Uche

Geoffrey Moncada, dt del Milan, è stato avvistato questa sera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán per assistere dal vivo a Siviglia-Getafe, match valevole per la seconda giornata di Liga. Pizzicato all'ingresso dell'impianto dai colleghi de El Chiringuito, il dirigente francese è presente sugli spalti per monitorare diversi profili seguiti dai rossoneri. Tra questi anche quello di Juanlu Sanchez, 22enne terzino destro degli andalusi seguito anche dal Napoli. Il laterale potrebbe prendere il posto di Alex Jimenez, cercato con insistenza dal Como di Fabregas. Moncada vuole vedere meglio da vicino anche Christantus Uche, attaccante del Getafe.
