Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Moncada in Spagna per assistere a Siviglia-Getafe: tra gli osservati Juanlu Sanchez e Uche

25 Ago 2025 - 21:38

Geoffrey Moncada, dt del Milan, è stato avvistato questa sera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán per assistere dal vivo a Siviglia-Getafe, match valevole per la seconda giornata di Liga. Pizzicato all'ingresso dell'impianto dai colleghi de El Chiringuito, il dirigente francese è presente sugli spalti per monitorare diversi profili seguiti dai rossoneri. Tra questi anche quello di Juanlu Sanchez, 22enne terzino destro degli andalusi seguito anche dal Napoli. Il laterale potrebbe prendere il posto di Alex Jimenez, cercato con insistenza dal Como di Fabregas. Moncada vuole vedere meglio da vicino anche Christantus Uche, attaccante del Getafe. 

 

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

Calciomercato live

Calciomercato live

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma-City, accordo vicino: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

L'urlo di Italiano scuote il mercato: perché non fare come nel 2018?

Musah all'Atalanta sblocca l'arrivo di Brescianini al Napoli, il Milan è l'ago della bilancia

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:16
Cagliari, ecco Palestra: arriva in prestito dall'Atalanta
23:09
La Cremonese sogna: nel mirino l'ex Leicester Vardy
23:04
Ceballos ha detto sì al Marsiglia: le cifre in ballo
22:53
L'Arabia tenta la Fiorentina per Comuzzo: c'è l'offerta
22:13
Milan, l'agente di Gimenez: "Non va da nessuna parte"