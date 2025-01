Walker prepara l'arrivo in Italia: organizzata una festa d'addio segreta. È lotta Inter-Milan

Tra gossip e feste private, i tabloid britannici impazziscono per lui. Parliamo di Kyle Walker, tornato centrale anche sul mercato nelle ultime ore visto l'addio imminente al City. Il terzino inglese vuole l'Italia per giocare ancora ad alti livelli, e non è un caso se ha scelto proprio Milano, città nota a livello europeo anche per la vita mondana. Il Milan si è mosso concretamente ma non ha fretta: prima Ibrahimovic vuole capire i margini di manovra sul fronte Rashford. A breve infatti, si attende una risposta dallo stesso attaccante del Manchester United. E allora potrebbe approfittarne l'Inter, che secondo i media d'oltremanica sta facendo più di un pensierino al classe 1990.