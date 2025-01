Il Milan tentenna su Walker e serve un assist all'Inter: i nerazzurri puntano al prestito

La trattativa per arrivare a Walker si lega a doppio filo con quella per l'acquisto di Marcus Rashford in quanto il Milan potrà tesserare soltanto un giocatore extracomunitario nella sessione di gennaio. I dubbi dei rossoneri hanno così spinto l'Inter a tentare il colpo puntando a un prestito come riportato da The Sun. Un'operazione fattibile complice la volontà del giocatore di lasciare Manchester come comunicato a Pep Guardiola e che potrebbe concretizzarsi qualora il Milan puntasse tutto su Rashford.