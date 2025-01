Manchester City, ecco perché Walker è ai saluti: in Italia per salvare il matrimonio

Ci sarebbero delle motivazioni familiari dietro all'imminente addio di Kyle Walker al Manchester City, attualmente in bilico tra Milan e Inter. Secondo il Sun, infatti, il terzino inglese e la moglie Annie stanno provando a tenere in vita il loro matrimonio e per farlo avrebbero deciso di cambiare aria, con l'Italia, e Milano in particolare, scelta come destinazione più gradita. L'obiettivo sarebbe insomma provare a evitare di portare a termine l'istanza di divorzio presentata da Annie lo scorso agosto, cercando un luogo che li allontani dalla pressione mediatica che stanno vivendo in Inghilterra.