Milan, il Manchester United piomba su Theo Hernandez: con 60 mln può partire

MERCATO MILAN

Il terzino francese non è in vendita, ma in caso di super-offerta verrà valutata la cessione

© Getty Images In attesa di passare nelle mani del Qatar, il Manchester United è pronto a una campagna acquisti faraonica per colmare la distanza con i cugini del City, freschi vincitori del Treble. I Red Devils hanno messo nel mirino Theo Hernandez, uno dei senatori e punti di forza del Milan. Se i sondaggi si concretizzeranno in offerta, dovrà essere di almeno 60 milioni di euro per essere valutata. Il triplo di quanto speso dai rossoneri nell’estate 2019: 20 milioni per prenderlo dal Real Madrid. Il terzino nonè in vendita, ma un’offerta particolarmente consistente impone di essere considerata. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Theo Hernandez è uno dei punti di forza del Milan e la cifra che porterebbe in dote sarebbe utilizzata per l’ingaggio del suo sostituto e per ulteriori rinforzi negli altri reparti. Nel febbraio 2022 ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2026, passando da un ingaggio da 1,5 milioni a 4. Una cifra che non spaventa di certo il Manchester United, che potrebbe offrirgli uno stipendio ben più alto, probabilmente che si avvicina al doppio.

A Milano Theo Hernandez sta benissimo, sia in campo che fuori: sul terreno di gioco è un punto fermo e con Leao forma un asse inarrestabile; fuori ha costruito una famiglia con la compagna Zoe e qui è nato il loro primogenito, il piccolo Theo Junior. Ma le strade del mercato sono infinite e i tifosi rossoneri non possono dormire sonni tranquilli: per ora siamo alla fase dei sondaggi, ma se gli inglesi decidessero di affondare il colpo per il Milan sarebbe difficile resistere.

