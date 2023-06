Milan: derby per Sergej Milinkovic-Savic, Chukwueze in pole su Nelson

MERCATO

Rossoneri molto interessati anche a Luka Romero, classe 2004 è in scadenza con la Lazio

© Getty Images Il Milan continua a sondare il mercato a caccia di rinforzi tra sogni, sondaggi e occasioni. Secondo quanto riporta Tuttosport, il grande obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, ma per il "Sergente" la concorrenza è molto agguerrita. Soprattutto quella dell'Inter, altro top club interessato al giocatore insieme alla Juventus. Per SMS, dunque, si profila un derby di mercato tra le milanesi. Tutto con Claudio Lotito intenzionato a non arretrare di un passo. Nonostante manchino solo dodici mesi alla scadenza del contratto di Sergej Milinkovic-Savic, infatti, il presidente biancoceleste difficilmente farà sconti sul prezzo del giocatore, per cui a Formello si parte da una valutazione di 30-35 milioni.

Vedi anche Milan Thuram tra Psg e Milan: i rossoneri attendono la scelta del francese

Allenato sia da Simone Inzaghi, sia da Stefano Pioli, Sergej Milinkovic-Savic sarebbe un innesto perfetto sia per l'Inter che per il Milan. Un giocatore di grandissimo spessore in grado di spostare gli equilibri in mediana, garantire solidità, qualità e anche gol. Un top player su cui puntare a occhi chiusi dopo tutto quello già dimostrato con la maglia della Lazio. Ma alla giusta cifra. Senza fare follie nell'immediato. Anche perché il giocatore è in scadenza nel 2024 e, a meno di un muro contro muro di Lotito, col passare del tempo la sua valutazione sicuramente dovrà calare se i biancocelesti non vorranno perdere il calciatore a zero alla fine della prossima stagione.

Vedi anche Milan Mercato Milan: incontro con Chukwueze, il nome nuovo è Thiago Almada

Ma Sergej Milinkovic-Savic non è l'unico osservato speciale di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. I rossoneri continuano infatti a lavorare per puntellare la corsia destra. Al momento in pole c'è Samuel Chukwueze, 24enne del Villarreal per cui nei giorni scorsi è già andato in scena un incontro col suo agente a Casa Milan. Autore di 13 gol nell'ultima stagione, il laterale nigeriano è in scadenza nel 2024 col club spagnolo e l'interesse anche di altri club ha fatto lievitare il prezzo del suo cartellino oltre i 20 milioni di euro.

Cifra che per ora tiene tutto in stand-by con l'alternativa Reiss Nelson sempre sullo sfondo. Nonostante sia dietro a Chukwueze nelle preferenze del Milan, infatti, a Milanello l'attaccante inglese resta tra i profili seguiti con maggiore attenzione. Il giocatore è in scadenza con l'Arsenal e, se non dovesse arrivare il rinnovo nei prossimi giorni, a breve potrebbe trasferirsi a parametro zero. Dettaglio importante per gli uomini di mercato rossoneri, che potrebbero accelerare le trattative per portare l'ex Feyenoord a Milano e poi discutere il futuro di Junior Messias e Alexis Saelemaekers.

Vedi anche Milan Milan, Cardinale vuole i conti a posto: niente follie sul mercato

Quanto alle opzioni per l'attacco, infatti, a Casa Milan si registra un certo interesse anche per la situazione di Luka Romero. L'argentino classe 2004 tra pochi giorni concluderà il suo contratto con la Lazio e rappresenta un'ottima occasione a zero. Un elemento su cui lavorare per il futuro e per il presente. Nelle poche occasioni che ha avuto di giocare con la maglia biancoceleste, infatti, Romero ha dimostrato di avere le carte in regola. Tra sogni e colpi a zero il Milan continua a lavorare per puntellare la rosa di Pioli.